Эпидемия «черной плесени» началась в двух штатах Индии

Индийские штаты Теланган и Раджастан объявили об эпидемии мукормикоза. Это грибковое заболевание, которое часто поражает переболевших ковидом. Оно более известно как «черная плесень».

Как сообщило издание The Indian Express, первым об эпидемии заявил Раджастан. Сейчас там «черная плесень» зафиксирована у порядка 100 пациентов. Они лечатся в специально созданном для них отделении в больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших живут в районе города Джайпур.

После Раджастана об эпидемии объявил глава Минздрава Телангана Сриниваса Рао. Государственные и частные медицинские учреждения обязали сообщать о подозрительных и подтвержденных фактах заболевания в департамент здравоохранения.

О вспышке «черной плесени» в Индии стало известно в начале мая. Мукормикоз чаще всего диагностируют у больных COVID-19 и у тех, кто совсем недавно выздоровел. Местные СМИ писали, что несколько человек умерли от этого заболевания.

Заболевание распространяется не только в Индии, но и в других странах. В частности, в России.