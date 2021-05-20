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    20 мая 2021, 08:59

    Эпидемия «черной плесени» началась в двух штатах Индии

    Наза Салех Захи

    Индийские штаты Теланган и Раджастан объявили об эпидемии мукормикоза. Это грибковое заболевание, которое часто поражает переболевших ковидом. Оно более известно как «черная плесень».

    Эпидемия «черной плесени» началась в двух штатах Индии

    Как сообщило издание The Indian Express, первым об эпидемии заявил Раджастан. Сейчас там «черная плесень» зафиксирована у порядка 100 пациентов. Они лечатся в специально созданном для них отделении в больнице Савай Ман Сингха. Большинство заболевших живут в районе города Джайпур.

    После Раджастана об эпидемии объявил глава Минздрава Телангана Сриниваса Рао. Государственные и частные медицинские учреждения обязали сообщать о подозрительных и подтвержденных фактах заболевания в департамент здравоохранения.

    О вспышке «черной плесени» в Индии стало известно в начале мая. Мукормикоз чаще всего диагностируют у больных COVID-19 и у тех, кто совсем недавно выздоровел. Местные СМИ писали, что несколько человек умерли от этого заболевания.

    Заболевание распространяется не только в Индии, но и в других странах. В частности, в России.