Мир 28 марта 2024, 09:32 ЕП поднял вопрос о причинах блокировки Западом мирного соглашения по Украине Члены ЕП подняли вопрос о причинах блокировки мирного соглашения по Украине Pxhere

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Австрийские члены Европарламента Харальд Вилимский и Георг Майер решили выяснить причины, по которым Запад в 2022 году заблокировал мирное соглашение по украинскому конфликту. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на обращение депутатов к Еврокомиссии.

«Премьер-министр Словакии [Роберт Фицо] публично признал, что весной 2022 года Запад заблокировал мирное соглашение о прекращении войны против Украины», — отметили парламентарии.

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Поэтому они решили обратиться к Еврокомиссии с рядом вопросов. Их заинтересовало, какие усилия приложил Запад по решению украинского кризиса и почему заблокировали мирные соглашения. Члены ЕП также задались вопросом, знает ли вообще Еврокомиссия об этой попытке решить конфликт и что делала ЕК для организации переговоров между Россией и Украиной.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Запада обсуждают установление мира на уровне советников по безопасности. По его словам, они беседуют «о чем-то, что способно привести нас всех к мирному процессу».