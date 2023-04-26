Мир 26 апреля 2023, 11:52 Эодоган отменил все запланированные выступления в среду Президент Турции Эрдоган отменил все выступления 26 апреля по совету врачей Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от запланированных на среду публичных выступлений по совету врачей. Об этом он сообщил в Twitter.

«По совету медиков сегодня я останусь дома и буду отдыхать. С Божьего разрешения, мы продолжим нашу программу с завтрашнего дня», — написал он.

Реклама

Эрдоган поблагодарил за поддержку всех, кто пожелал ему выздоровления в связи с недомоганием, произошедшим во время интервью на одном из турецких телеканалов во вторник.

«Хотел бы поблагодарить каждого представителя моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за небольшие неудобства, которые я испытал во время трансляции из-за моей загруженной работы» — добавил президент.

Турецкий лидер отметил, что он продолжит работать, чтобы привести свой народ к выполнению всех поставленных целей.

Ранее Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Свое самочувствие он объяснил тем, что заболел желудочным гриппом.