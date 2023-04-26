26 апреля 2023, 11:52
Эодоган отменил все запланированные выступления в среду
Президент Турции Эрдоган отменил все выступления 26 апреля по совету врачей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от запланированных на среду публичных выступлений по совету врачей. Об этом он сообщил в Twitter.
«По совету медиков сегодня я останусь дома и буду отдыхать. С Божьего разрешения, мы продолжим нашу программу с завтрашнего дня», — написал он.
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Эрдоган поблагодарил за поддержку всех, кто пожелал ему выздоровления в связи с недомоганием, произошедшим во время интервью на одном из турецких телеканалов во вторник.
«Хотел бы поблагодарить каждого представителя моей благородной нации, каждого из моих братьев и сестер, которые передали свои пожелания и молитвы за небольшие неудобства, которые я испытал во время трансляции из-за моей загруженной работы» — добавил президент.
Турецкий лидер отметил, что он продолжит работать, чтобы привести свой народ к выполнению всех поставленных целей.
Ранее Эрдогану стало плохо в прямом эфире. Свое самочувствие он объяснил тем, что заболел желудочным гриппом.
Турция
Реджеп Эрдоган
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