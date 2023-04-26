Мир 26 апреля 2023, 01:25 Эрдогану стало плохо в прямом эфире Президент Турции Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Турции Реджеп Эрлоган почувствовал себя плохо в прямом эфире из-за желудочного гриппа. Трансляцию с его участием на местных телеканалах внезапно прервали, сообщило РИА «Новости».

Эрдоган давал интервью по поводу предстоящих президентских выборов. Оно проводилось поздно вечером из-за плотного графика главы государства. Когда один из журналистов начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабмине, эфир внезапно прервался. Возникла длительная пауза, вызвавшая волнение в соцсетях.

Реклама

Вскоре турецкий лидер вернулся и в первую очередь пожелал всем здоровья. Он объяснил свое недомогание большим количеством предвыборной работы.

«Я подхватил желудочный грипп. Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей», — сказал президент.

Однако Эрдогану успели задать только пару коротких вопросов, после чего ведущий объявил о завершении интервью, чтобы «позволить господину президенту отдохнуть».