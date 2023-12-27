Мир 27 декабря 2023, 07:25 Энтузиасты начали скупать в Британии истребители Spitfire времен Второй мировой войны The Times: в Британии увеличился спрос на истребители Spitfire Unsplash

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Компания-реставратор Airframe Assemblies зафиксировала в Великобритании резкий рост спроса на восстановленные истребители Spitfire. Эти самолеты выпускали еще во времена Второй мировой войны. Об этом The Times рассказал главу компании Стивен Визард.

По его словам, Airframe Assemblies приходится иногда отказываться от заказов, так как ангары с самолетами уже полностью заполнены истребителями Spitfire.

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«У нас идет бурная торговля. Мы очень заняты, как никогда заняты. Мы находимся в той точке, о которой я никогда не думал», — указал Визард.

Он добавил, что компания планирует расширение, чтобы восстанавливать больше самолетов. Заказы на реставрацию делают музеи, коммерческие пилоты и энтузиасты. Стоимость восстановления одного истребителя составляет примерно три миллиона фунта стерлингов (около 350 миллионов рублей).

Ранее бизнесмен Дэвид Сакс прокомментировал провал программы выпуска самолетов F-35. Истребители этой модели имеют дорогостоящие детали и требуют больших временных затрат для сборки.