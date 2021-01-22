Политика Байдена потерпит крах — экономист Рейгана
Президент США Джо Байден не сможет объединить Америку. А его экономическая программа плоха в своей реакционности. Мнением поделился Пол Крейг Робертс — экономист 40-го президента США Рональда Рейгана, один из архитекторов «рейганомики». Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Импичмент против бывшего главы государства Дональда Трампа активно поддерживают демократы. И именно этот процесс оставляет американцев без возможности объединиться. Кроме того, блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях еще раз показала, что американские технологические компании находятся в сговоре с демократами.
«Мы еще увидим последствия локдауна — закрытие предприятий, выселение из домов, безработицу, долги. Режим Байдена будет реакционистским: события будут опережать политику», — заявил Пол Крейг Робертс.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что избранный вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис будет настоящим президентом Америки.