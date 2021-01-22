Импичмент против бывшего главы государства Дональда Трампа активно поддерживают демократы. И именно этот процесс оставляет американцев без возможности объединиться. Кроме того, блокировка аккаунтов Трампа в соцсетях еще раз показала, что американские технологические компании находятся в сговоре с демократами.

«Мы еще увидим последствия локдауна — закрытие предприятий, выселение из домов, безработицу, долги. Режим Байдена будет реакционистским: события будут опережать политику», — заявил Пол Крейг Робертс.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что избранный вице-президент США от Демократической партии Камала Харрис будет настоящим президентом Америки.