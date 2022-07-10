Энергопереход ЕС назвали неосуществимым из-за антироссийских санкций

План Евросоюза по уменьшению выбросов в атмосферу может оказаться неосуществимым из-за антироссийских санкций. Такое мнение высказал депутат Европарламента (ЕП) от Австрии Роман Хайдер.

«Они не знают, как спасти свою нереалистичную и опасную стратегию Fit for 55, не отменяя санкции против России», — заявил депутат. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее ЕП одобрил предложение добавить газ и атомную энергию в список экологически устойчивой деятельности на территории ЕС. При этом еще в середине июня инициативу не одобряли.

По словам Хайдера, изменение позиции ЕП говорит о том, что руководство европейских стран столкнулось с реальностью. Оно понимает, что в нынешних условиях невозможно преобразовать энергетическую инфраструктуру в такие сжатые сроки. Как отметил депутат, программа Евросоюза может серьезно сказаться на экономике многих стран.

«Этот пакет — огромная угроза бизнесу. Он делает Европу еще более зависимой от импорта и ведет к дальнейшему росту цен. Он уничтожает рабочие места, способствует обнищанию европейцев и наносит огромный ущерб окружающей среде», — пояснил Хайдер.

Ранее заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что временное возвращение к ископаемым видам топлива может предотвратить энергокризис в Европе. Если этого не сделать, то зимой начнутся массовые беспорядки.