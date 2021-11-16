Украине потребовала ввести эмбарго на поставки любых энергоносителей из России

На Украине дали совет Евросоюзу по поводу того, как защитить свою энергетическую систему. Экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной Рады Анна Гопко заявила, что Европе необходимо отказаться от всех российских энергоносителей. По ее мнению, это вопрос национальной безопасности всего ЕС, а также Украины.

«Вопрос энергетической безопасности, это вопрос не только национальной безопасности Украины, а и всего ЕС. ЕС сейчас должен остановить ввод в эксплуатацию „Северного потока — 2“ и думать о диверсификации, а вообще-то и про эмбарго энергоносителей — нефти, нефтепродуктов из РФ», — заявила экс-депутат в беседе с изданием «ПолитНавигатор».

В Киеве высказывают множество опасений по поводу запуска российского газопровода «Северный поток — 2». В ГТС Украины заявили, что страна сразу лишится реверса газа, а несколько приграничных с Россией городов вообще останутся без топлива.

Во вторник, 16 ноября, стало известно, что Немецкое федеральное сетевое агентство допустило украинские компании к участию в сертификации российского газопровода. Речь идет о «Нафтогазе Украины» и LLC «Газотранспортная система Украины». У них появится право давать собственную оценку ситуации, однако правом вето они обладать не будут.