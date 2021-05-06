Находившееся во время Второй мировой войны в Лондоне эмигрантское правительство Польши пыталось наладить неофициальные контакт с гитлеровской Германией. Польская сторона надеялась, что сможет заключить взаимовыгодный союз для совместной борьбы с СССР.

Как рассказал РИА «Новости» историк спецслужб Владимир Макаров, этому есть подтверждающие данные. Он напомнил самодовольную реплику нынешнего президента Польши Анджея Дуды о том, что конституция страны основана на девизе: «Всякая власть человеческого общества берет свое начало в воле народа». Историк привел примеры этого волеизъявления — геноцид непольского населения в 1930-х годах, сотрудничеств с Берлином в предвоенный период и систематические еврейские погромы.

Владимир Макаров отметил, что попытки союза Польши с фашистами не так широко известны, как закулисные переговоры США и Великобритании.

«Польша очень не хочет, чтобы к контактам польского эмигрантского кабинета министров с нацистами привлекалось бы широкое внимание», — подчеркнул эксперт. По его мнению, именно поэтому Варшава в последнее время пытается отвлечь внимание на мифическую российскую угрозу.

Макаров сообщил, что историки давно располагают «Декларацией о ненападении между Германией и Польшей», подписанной в январе 1934 года германским министром иностранных дел Константином фон Нейратом и польским послом Юзефом Липским. Польша стала первым европейским государством, заключившим договор с нацистской Германией.

Выступая на днях по случаю Дня Конституции страны, польский президент Анджей Дуда назвал Россию «врагом свободы». По его словам, русско-польская война 1792 года началась потому, что Москва объявила Варшаве войну потому, что не могла вытерпеть девиза конституции: «Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа».