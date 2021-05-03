Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

Президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня Конституции страны назвал Россию «врагом свободы». Он вспомнил про Русско-польскую войну 1792 года, которая началась, потому что империалистическая Россия не смогла вытерпеть главный закон страны.

Об этом Дуда заявил на торжественном заседании парламентов Польши и Литвы в Варшаве. Его слова процитировало РИА «Новости». В честь 230-летия Конституции в страну прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Он отметил, что девиз майской Конституции («Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа») переходил сквозь поколения.

По словам президента, этот прекрасный посыл навсегда стал «огромным сокровищем» исторического наследия Польши, а также послужил фундаментом не только демократии страны, но и всех демократий.

«Собственно говоря, поэтому Конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — отметил Дуда.

После этого президент Польши обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который прибыл в страну на торжество. Дуда заявил, что Варшава считает Крым и Донбасс «оккупированными Россией».

Отношения России с Западом и Украиной резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году, когда Киев начал операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Повлияло также присоединение Крыма к России, которое произошло в результате референдума в то же время.