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    03 мая 2021, 16:56

    Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

    Нина Петлинова

    Президент Польши Анджей Дуда во время выступления по случаю Дня Конституции страны назвал Россию «врагом свободы». Он вспомнил про Русско-польскую войну 1792 года, которая началась, потому что империалистическая Россия не смогла вытерпеть главный закон страны.

    Президент Польши назвал Россию «врагом свободы»

    Об этом Дуда заявил на торжественном заседании парламентов Польши и Литвы в Варшаве. Его слова процитировало РИА «Новости». В честь 230-летия Конституции в страну прибыли президенты Украины, Литвы, Латвии и Эстонии. Он отметил, что девиз майской Конституции («Всякая власть человеческого общества берет свое начало из воли народа») переходил сквозь поколения.

    По словам президента, этот прекрасный посыл навсегда стал «огромным сокровищем» исторического наследия Польши, а также послужил фундаментом не только демократии страны, но и всех демократий.

    «Собственно говоря, поэтому Конституцию 3 мая не могли вытерпеть враги свободы. Именно поэтому объявила войну империалистическая Россия», — отметил Дуда.

    После этого президент Польши обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, который прибыл в страну на торжество. Дуда заявил, что Варшава считает Крым и Донбасс «оккупированными Россией».

    Отношения России с Западом и Украиной резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе в 2014 году, когда Киев начал операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Повлияло также присоединение Крыма к России, которое произошло в результате референдума в то же время.