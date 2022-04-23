Газовая отрасль Австрии зависит от российского газа, страна не поддержит эмбарго на энергоносители из РФ, так как санкции могут нанести экономике государства больший вред, чем России. Такое заявление сделал министр финансов Австрии Магнус Бруннер в интервью CNN.

«Как только санкции ударяют по вам больше, чем по тому, на кого они направлены, я думаю, что от этого мало толку», — заявил глава Минфина.

Он отметил, что австрийская промышленность сильно зависима от российского газа. Бруннер подчеркнул, что нет смысла в санкциях, которые наносят австрийской экономике больший вред, чем российской.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер ранее заявлял, что стране не удастся отказаться от импорта газа из РФ в ближайшее время. Однако он добавил, что «пробует делать все, чтобы добиться независимости».