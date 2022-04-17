Канцлер Австрии оценил сроки отказа от российского газа в несколько лет

Австрия ищет пути отказа от российского газа, но в ближайшей перспективе сделать этого не удастся. С таким заявлением в эфире телеканала NBC выступил глава правительства европейской страны Карл Нехаммер.

Он напомнил, что Россия обеспечивает 80% потребностей Австрии в природном газе. Энергоноситель обеспечивает работу промышленности и жизнь домохозяйств, поэтому добиться полного отказа это поставок «голубого топлива» страна пока не может.

«Мы пробуем делать все, чтобы добиться независимости, но ни сегодня, ни завтра это невозможно. Может быть, через несколько лет мы будем независимы от российского газа», — заявил Нехаммер.

Отвечая на вопрос о новых санкциях канцлер Австрии пояснил, что цель ограничений принести больший вред России, чем странам Евросоюза. Нехаммер подтвердил заявление главы Еврокомиссии, что сейчас идет поиск способа введения «умных санкций», которые коснутся российского нефтегазового сектора.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в шестой санкционный пакет ЕС войдут ограничения против российских банков. Кроме того, рассматривается вопрос о перекрытии возможности продажи российской нефти на всех рынках.