Мир 01 февраля 2023, 15:30 Эмбарго на дизтопливо из России осложнит жизнь большинству европейцев Time: ограничение ЕС на дизтопливо из РФ ухудшит жизнь граждан многих стран РИА «Новости»

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Эмбарго Европы против дизельного топлива, которое вступит в силу 5 февраля, осложнит жизнь людей во всем мире. Такой вывод сделал журнал Time.

Издание констатировало, что цены на дизельное топливо уже и так ощутимо подскочили с начала спецоперации, с 24 февраля, и они могут снова вырасти для топлива, которое является ключевым для мировой экономики.

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Среди рисков, которые несет новый запрет Европы в отношении дизтоплива из России, автор статьи выделяет удар по экономике многих стран, так как горючее для сельхозтехники, грузовиков и автобусов является одним из ключевых в мире.

Его подорожание отразится на цене разных товаров и спровоцирует рост инфляции. Особенно тяжелой ситуация будет в момент процесса перераспределения, пока рынок приспосабливается к новым условиям.

Европа уже купила рекордное количество топлива: таким образом идет подготовка к запрету на нефтепродукты из России.