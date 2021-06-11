Элтон Джон официально выпустит свой дебютный альбом

Элтон Джон решил официально выпустить свой дебютный альбом Regimental Sgt. Zippo 1968 года. Тогда он категорически не понравился руководителю студии Dick James Music. Его назвали безнадежным.

Как пишет газета The Daily Telegraph, в этом альбоме 12 песен.

«Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически это безнадежно», — приводит издание слова главы студии. Сам музыкант считает, что альбом понравится только его самым преданным поклонникам.

Эти композиции Элтон Джон записал вместе с Берни Топином. В одном из интервью он рассказал, что то время было очень плодовитым, «песни сыпались из них, поэтому сейчас он не вспомнил бы и половины из них».

Regimental Sgt. Zippo выйдет 12 июня ограниченным тиражом на виниле.