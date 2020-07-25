СМИ узнали о попытке бывшей жены засудить Элтона Джона

Рената Блауэл считает, что в недавно опубликованной автобиографии певца и фильме «Рокетмен», посвященном его карьере, рассказано достаточно много об их супружеской жизни.

Во время развода Элтон Джон и Блауэл договорились публично не обсуждать свой завершившийся брак и не разглашать причины, которые привели к расставанию. По заявлению адвокатов женщины, музыкант «неоднократно злостно нарушал» этот пункт соглашения о разводе, а в книге и фильме сильно искажены многие события того времени.

«В результате этих действий оказалось попрано право [Блауэл] на частную и независимую жизнь. Она сама и этот брак стали предметом обсуждения и пристального интереса со стороны прессы», — говорится в заявлении, которое Блауэл подала в суд.

В первую очередь бывшая жена Элтона Джона добивается судебного постановления о защите частной жизни. Требование материальной компенсации — вторичный вопрос.

Элтон Джон познакомился с Блауэл в 1983 году, когда она работала над одним из его альбомов в качестве звукорежиссера. Вскоре они сдружились. Певец и Рената Блауэл женились в 1984 году в Австралии, в День святого Валентина. Этой церемонией певец шокировал своих друзей и поклонников по всему миру. К тому времени он уже открыто признался в своей бисексуальности. А в 1988-м Элтон Джон публично заявил о гомосексуальности.

Книга Me («Я») увидела свет осенью 2019 года. В ней певец признался, что сделал предложение Блауэл, будучи пьяным. Правда, позднее он стал одержим идеей о свадьбе. Элтон Джон верил, что «брак как по волшебству решит все проблемы» в его жизни, положит конец случайным связям и сделает его счастливым. Из книги и фильма можно сделать вывод, что в итоге эти надежды не оправдались.