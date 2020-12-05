Елочные игрушки «Армия России» сняли с производства на украинской фабрике

Клавдиевская фабрика елочных украшений на Украине ликвидировала елочные игрушки с надписью «Армия России» и больше не будет их производить.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на и. о. главы правления фабрики Павла Гукасова. Он уточнил, что фабрика долгое время выполняла заказы для России. В последнее время они продолжали осуществляться, сам Гукасов пропустил этот момент, так как был занят новыми проектами.

На игрушки с логотипом российской армии обратил внимание экскурсовод Сергей Савченко. Он выложил об этом пост в социальных сетях, что спровоцировало большой резонанс.

«Данная конфликтная ситуация дала мне толчок к изменению настроек системы, и в дальнейшем все заказы будут непосредственно проходить цензурный и этический контроль», — уточнил Гукасов.

Также он принес извинения и выразил надежду, что репутацию фабрики этот инцидент не испортит.

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