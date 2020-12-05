«Хотела швырнуть». Вручение медали «75 лет Победы» ветерану из Украины оскорбило его дочь

В Днепропетровской области разгорелся скандал медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Дочь ветерана посчитала оскорблением награждение ее отца памятным знаком.

Медаль и поздравления от Владимира Путина получил 95-летний житель украинского Новомосковска Василий Волошко. Об этом сообщил местный 11-й канал.

«Скажу, что поначалу возмущению моему не было предела. Хотела швырнуть это удостоверение туда, где его забрала. Когда эмоции утихли, решила сохранить нежелательные награды как вещественное доказательство», — рассказала Любовь, дочь ветерана.

Женщина не стала говорить отцу о медали, потому что он якобы является «заядлым патриотом» и может не выдержать такого стресса.

Семья ветерана Василия Волошко настроена серьезно. Дочь собирается подавать заявление в Службу безопасности Украины для выяснения всех обстоятельств награждения.

В Новомосковск 15 знаков отличия из РФ поступили от областного совета ветеранов Харькова. Известно, что организация существует около двух лет.