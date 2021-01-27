Эллиот Пейдж разведется с женой после смены пола

По данным издания, Эллиот подал заявление на развод в суд Манхэттена в Нью-Йорке.

Пара связала себя узами брака в январе 2018 года. Портнер было 24 года, Пейдж — 31 год. Тогда она определяла себя как женщину и звала себя Эллен. Таким образом официальный союз просуществовал три года. Причины разрыва неизвестны.

Об отношениях девушек стало известно летом 2017 года. В январе 2018 года Эллен опубликовала в своем Instagram фото с Портнер и сопроводила следующей подписью: «Не верится, что могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой».

Эмма Портнер — танцовщица и хореограф, которая работала с канадским певцом Джастином Бибером. Она участвовала в его туре и снялась в одном из клипов. В 2019- году Потрнер обвинила Бибера в унижении женщин.

Пейдж совершил каминг-аут в декабре 2020 года. Он попросил теперь обращаться к нему в мужском роде и называть Эллиотом.

Эллен Пейдж стала известна после оскароносного фильма «Джуно». Там она сыграла девушку-подростка, которая забеременела и решила отдать ребенка в приемную семью. Также Пейдж появлялась в таких картинах, как «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление».