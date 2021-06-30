Елизавета II встретится с Меркель 2 июля

Королева Великобритании Елизавета II примет 2 июля канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Представители Букингемского дворца уточнили, что Елизавета II встретится с Меркель в Виндзорском замке, который находится в 40 километрах от Лондона.

Ранее британские СМИ узнали о конфликте, который произошел между принцами Гарри и Уильямом на похоронах принца Филиппа.

«Ярость и гнев между этими двумя стали невероятно глубокими. Столько обидных слов они друг другу сказали», — поделился историк Роберт Лейси.