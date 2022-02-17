Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась на сложности при ходьбе. Об этом сообщило издание The New York Times.

В Виндзорском замке накануне королеву спросили о ее самочувствии. В ответ на это Елизавета II указала на проблемы с ногами. При этом она сжимала трость.

«Ну, как видите, я не могу двигаться», — привело издание ответ королевы Великобритании.

Со слов источников NYT следует, что Елизавета II не может ходить и с палочкой. По мнению врачей, все дело в возрастных изменениях, из-за них у королевы возникла скованность в движениях. Елизавете II сейчас 95 лет.

В начале февраля в Великобритании отметили 70-летие восхождения Елизаветы II на престол. На плечи королевы, помимо управления страной, легло воспитание четырех детей: принца Чарльза, принцессы Анны, принца Эндрю и принца Эдуарда. Причем двоих из них постоянно критикуют в СМИ.

На престол Елизавета II взошла в возрасте 25 лет, уже будучи матерью двоих маленьких детей и женой. «360» разбирался, как Елизавета II совмещала роль матери и королевы.