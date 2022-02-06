Королева Елизавета II у власти 70 лет. Как ей удавалось совмещать управление страной и воспитание четверых детей

В Великобритании отмечают 70-летие восхождения Елизаветы II на престол. Помимо управления страной на ее плечи легло воспитание четырех детей, двое из которых регулярно подвергаются критике со стороны СМИ. О том, как Елизавета II совмещала роль матери и королевы, — в материале «360».

Корона и материнство

Елизавета II родила четверых детей: принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдуарда. Она взошла на престол, когда ей было всего 25 лет, будучи женой и матерью двоих маленьких детей — принца Чарльза и принцессы Анны. Она оказалась в центре внимания, у нее был очень плотный график, и ее обязанности как королевы часто мешали ей уделять время детям.

Первые годы своего правления Елизавета проводила в расширенных турах по разным странам. В 1950-х считалось, что брать с собой детей в длительные морские путешествия вредно.

В результате принц Чарльз проводил много времени с нянями и гувернантками, а также с членами большой королевской семьи. Принц Эндрю и принц Эдвард, которые родились на десять лет позже, получили совершенно иной опыт взросления с Елизаветой.

В СМИ даже есть такое понятие, как «вторая семья» королевы. Оно относится к ее младшим детям из-за разницы в воспитании их и Чарльза с Анной. Не сказать, что у нее не было хороших отношений с первыми детьми. По возможности она играла с ними точно так же, как любая мать играла бы со своими детьми, но с младшими она все же контактировала больше. Об этом говорит бывшая правая рука Елизаветы II Дики Арбитр.

Такой сдвиг многие связывают с тем, что когда родились Эндрю и Эдуард, королева в большей степени утвердилась в своем правлении. Она чувствовала себя комфортно на троне, поэтому даже позволила себе уйти в декретный отпуск на полтора года, чтобы насладиться временем с детьми. Чарльз с Анной родились, когда она только укрепляла свое положение, поэтому ей приходилось много путешествовать, из-за чего она пропустила много «первых» достижений детей. Например, Чарльз писал, что свидетелями его первых шагов стали сотрудники детского сада, а не мама.

График Елизаветы II был настолько плотным, что она успевала видеться с детьми только во время завтрака и чаепития. Но даже эти короткие мгновения не были наполнены любовью. Как объяснял Мартин Чартерис, бывший старший советник королевы Елизаветы II, королева с трудом проявляет привязанность.

Интересно, что Чарльз в своей автобиографии позволил себе публичную критику методов воспитания матери. Было видно, что он чувствовал от нее отстраненность. А принцесса Анна наоборот вступалась за Елизавету II.

«Возможно, мы, дети, не были слишком требовательны в том смысле, что мы понимаем, какие ограничения были во времени и какие обязанности возлагались на нее как на монарха, и в путешествиях, которые ей приходилось совершать», — говорила она.

Анна также подчеркнула, что не верит в то, что кто-либо из детей хоть на секунду мог засомневаться в том, что Елизавета II не заботилась о них точно так же, как и любая другая мать. Принцессе удалось установить крепкие отношения с матерью в подростковом возрасте. Их объединила любовь к лошадям и моде.

Возвращаясь к теме «второй семьи», в СМИ часто спекулируют на том, что у королевы Елизаветы II все же есть любимчики в лице младших детей. Эта теория набрала особую популярность в 2020 году, когда история о связях принца Эндрю с Джеффри Эпштейном не получила огромной огласки. Да, он отошел от своих полномочий, но никакого полноценного расследования по этому поводу не было.

Принц Чарльз

Когда Елизавета II взошла на престол, принцу Чарльзу было всего три года. Пожалуй, самые сложные отношения у королевы сложились со старшим сыном. Они не были близки, пока он рос. За его первыми достижениями наблюдали няни, и жизненные уроки он тоже получал от них.

К тому же Чарльза в юном возрасте отправили в школу-интернат в Шотландии, которую принц невзлюбил. Она была далеко от его дома, и там ему с его королевской кровью приходилось очень непросто.

Отмечается, что принц был близок с матерью королевы Елизаветы. Она часто навещала его в Шотландии, и ей он приписывает свой интерес к искусству. Выступая на ее похоронах, он сказал, что его бабушка значила для него все, и что он обожал ее с детства. Он также сблизился со своим двоюродным дедушкой, лордом Маунтбеттеном.

Еще одна причина, по которой у Чарльза могли возникнуть сложности в отношениях с матерью — это его любовная жизнь. Отмечается, что у него были две близкие подруги — это его нынешняя жена Камилла Паркер Боулз и Давина Шеффилд, женщина, которая, как сообщается, была его «родственной душой», но считалась неподходящей из-за того, что не была девственницей.

В брак с принцессой Дианой он вступил с явной неохотой, учитывая, что он в это время был влюблен в Камиллу Паркер, но на него давила семья. Позже его ждал громкий развод с Дианой и годы спекуляций на ее смерти, которые касались всей королевской четы.

В 2005 году Чарльз повторно женился — на Камилле, которая сейчас является герцогиней Корнуольской. О том изменились ли как-то его отношения с Елизаветой II ничего неизвестно, но безусловно отказ его сына принца Гарри от титула и последующая драма с Меган Маркл тоже осложнила отношения в королевской семье.

Принцесса Анна

Анне был всего год, когда ее мама Елизавета II стала королевой. Однако в отличие от принца Чарльза она не держит на нее обиду за то, что та проводила с ней мало времени в детстве. Анна не раз подчеркивала, что Елизавета II старалась уделять внимание детям, но издержки ее положения не позволяли делать это часто.

Мама с дочкой сблизились из-за своей любви к лошадям, и Анна стала первой королевской особой, принявшей участие в Олимпийских играх. Несмотря на то, что Анна не большая фанатка некоторых королевских традиций, она не уклоняется от своих обязанностей. Отмечается, что у нее один из самых загруженных рабочих графиков среди всех членов королевской семьи.

Впрочем, и у нее были свои проблемы в отношениях с королевой Елизаветой II. Предположительно, она не одобряла развод дочери с капитаном Марком Филлипсом, от которого у Анны было двое детей. Однако причина для развода была веская — у Филлипса нашелся внебрачный ребенок.

Позже Анна вновь вышла замуж за своего бывшего возлюбленного командующего Королевским флотом Тимоти Лоуренса.

Принцы Эндрю и Эдвард

Почти 10 лет разделяют Анну и принца Эндрю, который родился 19 февраля 1960 года. На момент его рождения королеве было 33 года, а еще он стал первым ребенком, рожденным от действующего монарха за 103 года.

К этому моменту, королева правила уже восемь лет и чувствовала себя более комфортно в своей роли. Теперь она могла проводить время, «катаясь на велосипеде и гоняясь» за своими младшими детьми по Букингемскому дворцу.

«Она смогла уделить ему больше внимания, и Эндрю был тем, с кем у нее была особая близость», — говорил Ричард Фитцуильямс, королевский комментатор.

Многие полагают, что Эндрю был ее любимцем, поскольку он неоднократно был замешан в скандалах, но каждый раз выходил сухим из воды. В 1980-х он чуть не женился на актрисе Ку Старк, которую некоторые СМИ прозвали порно-звездой. За это она позже подала иск о клевете и выиграла его.

А в 1996 году к огромному неудовольствию королевы он подал на развод со своей женой Сарой Фергюсон, с которой у него было двое детей.

Самый же громкий скандал развернулся пару лет назад, когда в СМИ появилась информация о том, что принц Эндрю был дружен с Джеффри Эпштейном, которого обвинили в сексуальном рабстве детей. Более того женщина по имени Вирджиния Робертс Джуффре заявила, что принц Эндрю изнасиловал ее. Она рассказала, что их познакомили через Эпштейна, и на тот момент ей было 17 лет.

Букингемский дворец официально заявил, что эти обвинения ложны, а принц Эндрю даже попытался дать оправдательное интервью Би-би-си. Оно не сработало, и вскоре он отошел от своих королевских обязанностей. Никаких других последствий история не получила, а в СМИ через несколько дней после развернувшегося скандала появились фото того, как он катался с матерью на лошадях.

Принц Эдуард — самый младший из детей королевы Елизаветы II. Он родился 10 марта 1964 года, когда королеве было 37. Некоторые считают, что на самом деле он является ее любимцем. К тому же у Эдварда самая чистая репутация из всех детей, а еще он единственный, кто не развелся со своей женой. Он женился на графине Софи Рис-Джонс в 1999 году. Пара растит двоих детей.