Елизавета II пожертвовала $2,7 млн в фонд обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

Королева Великобритании Елизавета II решила помочь своему сыну уладить скандал с обвинениями в изнасиловании. Она пожертвовала более 2,5 миллиона долларов в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю.

«Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав два миллиона фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона долларов) на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре», — сообщила газета Mirror со ссылкой на источники.

Принцу Эндрю удалось достичь внесудебного соглашения с Джуффре. Он выплатит женщине 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов). Причем журналисты утверждают, что большая часть суммы пойдет лично Джуффре. Как заявил экс-офицер королевской охраны, именно Елизавета II настояла на том, чтобы ее сын пошел на сделку.

Американка Вирджиния Джуфре утверждает, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Сын британской королевы отрицает все обвинения. Он потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.