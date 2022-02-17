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    17 февраля 2022, 02:41

    Елизавета II пожертвовала $2,7 млн в фонд обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

    Mirror: Елизавета II пожертвовала $2,7 млн фонду Джуффре после обвинений принца Эндрю

    Дарья Бунякова

    Королева Великобритании Елизавета II решила помочь своему сыну уладить скандал с обвинениями в изнасиловании. Она пожертвовала более 2,5 миллиона долларов в благотворительный фонд Вирджинии Джуффре, обвинившей принца Эндрю.

    Елизавета II пожертвовала $2,7 млн в фонд обвинившей принца Эндрю в изнасиловании

    «Королева приняла решение помочь принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании, лично пожертвовав два миллиона фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона долларов) на благотворительность фонду Вирджинии Джуффре», — сообщила газета Mirror со ссылкой на источники.

    Принцу Эндрю удалось достичь внесудебного соглашения с Джуффре. Он выплатит женщине 12 миллионов фунтов стерлингов (более 16 миллионов долларов). Причем журналисты утверждают, что большая часть суммы пойдет лично Джуффре. Как заявил экс-офицер королевской охраны, именно Елизавета II настояла на том, чтобы ее сын пошел на сделку.

    Американка Вирджиния Джуфре утверждает, что принц Эндрю изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. Сын британской королевы отрицает все обвинения. Он потребовал, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.