Елизавета II перенесла психологическое расстройство

В юные годы у Елизаветы II случались панические атаки. На это обратила внимание гувернантка принцессы Мэрион Кроуфорд. Кроме того, девочка часто страдала от навязчивых мыслей. А еще будущая королева любила выкладывать свои карандаши и канцелярские принадлежности на столе в ровную линию. По словам ребенка, так она чувствовала себя в безопасности, отметило РИА ФАН.

Помимо этого принцесса могла несколько раз просыпаться посреди ночи, чтобы привести в порядок свою одежду.

Ранее Елизавета II призналась актеру Брайну Блессиду, что каждое Рождество пересматривает с внуками фантастический фильм 1980-х годов «Флэш Гордон». Это один из ее любимых фильмов. А еще королева смотрит сериалы, в том числе «Чисто английское убийство» и «Аббатство Даунтон».