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    11 августа 2020, 20:55

    Британский актер рассказал о любимом фильме Елизаветы II

    Артур Блянихов

    Британская королева Елизавета II призналась актеру Брайну Блессиду, что регулярно пересматривает с внуками фантастический фильм 80-х годов «Флэш Гордон». Об этом сообщил «Царьград».

    В этому году фильм «Флэш Гордон» отмечает 40-летний юбилей. Несмотря на то, что в свое время картина провалилась в прокате, она полюбилась многим жителям Соединенного Королевства. Среди поклонников фильма оказалась и Елизавета II.

    Об этом рассказал Брайан Блессид, который исполнил роль принца Валтана. По его словам, во время аудиенции в Букингемском дворце королева сказала ему, что «Флэш Гордон» является одним из ее любимых фильмов.

    «Она смотрит его вместе с внуками каждое Рождество», — поделился актер.

    Кроме того, Елизавета II смотрит и сериалы, в частности «Чисто английское убийство» и «Аббатство Даунтон».

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