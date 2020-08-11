Британский актер рассказал о любимом фильме Елизаветы II

В этому году фильм «Флэш Гордон» отмечает 40-летний юбилей. Несмотря на то, что в свое время картина провалилась в прокате, она полюбилась многим жителям Соединенного Королевства. Среди поклонников фильма оказалась и Елизавета II.

Об этом рассказал Брайан Блессид, который исполнил роль принца Валтана. По его словам, во время аудиенции в Букингемском дворце королева сказала ему, что «Флэш Гордон» является одним из ее любимых фильмов.

«Она смотрит его вместе с внуками каждое Рождество», — поделился актер.

Кроме того, Елизавета II смотрит и сериалы, в частности «Чисто английское убийство» и «Аббатство Даунтон».

Ранее жители Великобритании выбрали лучшего агента 007 за всю историю «бондианы». Шон Коннери, который исполнил роль Джеймса Бонда первым, получил больше всего голосов. Всего в опросе приняли участие свыше 14 тысяч человек.