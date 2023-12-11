Эксклюзив 11 декабря 2023, 00:58 Снарядный голод усилился. ВСУ остается только мечтать о контрнаступлении Военный журналист Борзенко: пока ВСУ берегут снаряды, ВС РФ окружили Авдеевку РИА «Новости»

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Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что на восточном фланге сложилась тяжелая ситуация. Из-за наступления российских войск украинским бойцам приходится укреплять оборону и экономить боеприпасы. Теперь для разворачивания контрнаступления у ВСУ нет ни оружия, не живой силы, отметил в разговоре с «360» заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко.

Далее — его прямая речь.

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Ситуация в зоне боевых действий медленно, но меняется. Во-первых, наблюдается дефицит боеприпасов, которое испытывает сейчас ВСУ. Они уже обстреливают из гаубиц наши позиции не с такой интенсивностью. Во-вторых, они прекрасно видят, что мы не наступаем, а только улучшаем свою линию обороны.

При этом мы потихонечку начинаем окружать Авдеевку, и это очень важно. Авдеевка является главным опорным пунктом Донбасской дуги, которую Украина строила с 2014 года, боясь того, что шахтеры пойдут на Киев.

Они видят, что скоро это все закончится, и российские войска окончательно возьмут Авдеевку.

Pixabay

Об этом еще говорит тот факт, что все старшие офицеры практически покинули авдеевские укрепления. Поэтому говорить о том, что ВСУ попытается еще раз наступить большими силами, — это просто слова.

Мы просматриваем первую и вторую линию обороны и прекрасно понимаем, что у Украины нет большого кулака из подразделений, который ВСУ могли бы кинуть в какую-нибудь одну точку для прорыва и разворачивания наступления.

ВСУ без сил

Заявления Сырского можно смело делить на пять. Сейчас продолжается постепенное уничтожение ВСУ, все, что бросается в бой с их стороны, уничтожается. Им некого бросать на линию соприкосновения. Боевики ВСУ по нескольку месяцев сидят на своих точках. И это все говорит только о том, что ситуация ухудшается.

РИА «Новости»

Какие-то запасы боеприпасов и вооружения на складах ВСУ еще есть. Но вот такого прихода 155-миллиметровых снарядов, которые были в мае этого года, конечно их нет. А тогда они использовали снаряды не жалея. Гаубицы М777 американского производства работали на полную, но они были не рассчитаны на такое количество выстрелов и выходили из строя. Сейчас украинцы стали использовать боеприпасы рационально, потому что у них дефицит снарядов. А что такое более рационально? Они просто будут беречь боеприпасы.