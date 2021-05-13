Бикоин подешевел до 46,9 тысячи долларов

За последние сутки биткоин потерял почти 17% стоимости. Цена криптовалюты составила 46,95 тысячи долларов США, сообщил сайт CoinDesk.

Его рыночная капитализация превысила 926 миллиардов долларов. Объем криптовалюты за 24 часа вырос на 74,4 миллиарда.

В конце апреля из-за падения биткоина его держатели потеряли 3,7 миллиарда долларов. Свои позиции закрыли 600 тысяч трейдеров.

Падение криптовалюты, предположительно, произошло из-за снижения индексов фондового рынка. Объяснений последнему снижению пока нет.