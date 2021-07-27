Эквадорский суд лишил Джулиана Ассанжа гражданства

Эквадорский суд на прошлой неделе признал недействительным гражданство основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Накануне его адвокатов об этом уведомили официально.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Карлоса Поведу.

«Судьи административного суда согласились с аргументами министерства иностранных дел и объявили недействительным письмо о натурализации, выданное Джулиану Ассанжу. Уведомление пришло нам в понедельник», — сказал Поведа.

Обжаловать решение суда можно через горизонтальные апелляции для расширения и разъяснения, а также окончательную апелляцию в кассационной инстанции, в слушаниях должен принимать участие адвокат Ассанжа.

Письмо о натурализации от правительства Эквадора Ассанж получил в декабре 2017 года. Решение Административного суда по спору о лишении Ассанжа гражданства было основано на отчете Управления национального контролера, в котором говорится о процедурных нарушениях и несоответствии критериям предоставления гражданства.

Тем не менее адвокат считает, что это лишь предположения. По его словам, Управление финансового контролера действовало с политическими интересами. Кроме того, обвинение так и не смогло подтвердить ни одно из-заявленных нарушений. Еще адвокат указал на нарушения в суде, которые мешали действиям защиты.