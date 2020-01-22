Эквадор привлекут к суду за выдачу Ассанжа

Юрист пояснил, что иск против страны защита Ассанжа подаст в Межамериканский суд по правам человека при Организации американских государств (ОАК).

Поведа напомнил, что за время нахождения на территории посольства Эквадора в Лондоне Джулиан Ассанж получил гражданство латиноамериканской страны. Однако, несмотря на это, его выдворили с территории дипмиссии, передав в руки полицейских.

Адвокаты считают, что Эквадор нарушил права своего гражданина, хотя обязан всячески его защищать.

Джулиан Ассанж после обвинений шведским судом в сексуальных домогательствах и изнасиловании с 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в Скандинавию и последующую высылку в США.

В апреле прошлого года его задержали по запросу американских властей. Суд Лондона признал его виновным в нарушений правил выхода под залог и приговорил его к 11 годам лишения свободы. Слушания по экстрадиции Ассанжа в США начались в мае.

Между тем, официальный Вашингтон анонсировал новые обвинения основателю WikiLeaks по 17 эпизодам шпионажа и раскрытия секретной информации. Ранее Ассанжа обвиняли только в сговоре с целью хакерского взлома. Если Лондон передаст журналиста американскому правосудию, то ему грозит многолетний тюремный срок.

В конце декабря находящемуся в британской тюрьме Ассанжу дали поговорить по телефону со своим другом, журналистом Воном Смитом. Последний предположил, что основатель WikiLeaks находился под воздействием каких-то препаратов, так как ему было тяжело говорить. Вон Смит отметил, что его собеседник сказал, как медленно умирает. Такая вялость речи непохожа на то, как Ассанж обычно разговаривал с людьми раньше.

Видео Ruptly.