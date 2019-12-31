«Он сказал, что медленно умирает». Состояние Ассанжа в тюрьме ухудшилось

Джулиан Ассанж, находящийся в британской тюрьме, поговорил по телефону со своим другом. После беседы последний заметил, что основателю WikiLeaks было трудно говорить.

О своем разговоре с Ассанжем сайту RT рассказал журналист Вон Смит. Он предположил, что друг был под действием каких-то препаратов.

«Думаю, он просто хотел на несколько минут вырваться из той действительности, в которой сейчас находится, и вновь пережить счастливые моменты», — заметил журналист. В 2010 году Ассанж гостил в его доме.

Основателю WikiLeaks, по словам Смита, разрешили один телефонный звонок в канун Рождества. Беседа вышла невеселой. Состояние Ассанжа явно ухудшилось.

«Он сказал мне: «Я медленно умираю здесь», — передал журналист слова своего приятеля. Его речь, добавил он, была, вопреки привычному поведению мужчины, невнятной и медленной.

«Джулиан очень красноречивый, очень четкий человек, когда говорит. А то, как он говорил, было ужасно», — поделился Смит.

Журналист выразил недоумение тем фактом, что Джулиана Ассанжа поместили в мужскую тюрьму «Белмарш», режим в которой максимально строгий. Здесь содержат преступников и обвиняемых, которые считаются представляющими угрозу для общества.

Подобное, предположил Смит, связано с желанием отомстить ратующим за правду и наказать такого человека в назидание остальным.

«Происходящее с Джулианом <…> в большей степени продиктовано желанием отомстить и на примере показать другим, что не стоит пытаться привлечь Америку к ответственности таким способом», — заключил журналист.

В феврале состоятся очередные слушания, на которых рассмотрят вопрос об экстрадиции основателя WikiLeaks в США. Защита надеется, что запрос американских властей отклонят.