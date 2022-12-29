Мир 29 декабря 2022, 10:56 Экстренные отключения света произошли в двух областях Украины ТАСС: в Днепропетровской области Украины отключили электроэнергию РИА «Новости»

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Экстренное отключение электроэнергии произошло в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на энергообразующее предприятие ДТЭК.

В компании уточнили, что эти меры предприняты, чтобы обезопасить оборудование из-за угрозы ракетных обстрелов. Ранее аналогичные отключения произошли в Киеве, Одессе и Одесской области.

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«В регионе происходят экстренные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют», — сказали в «ДТЭК Одесские электросети».

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Между тем с утра 29 декабря по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. О взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко. Он предупредил о возможных отключениях света и попросил зарядить сотовые телефоны.

Кроме этого, в регионах Украины могут появиться проблемы с водоснабжением. Об этом ранее заявил президент страны Владимир Зеленский.