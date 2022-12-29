Важное 29 декабря 2022, 10:19 Кличко сообщил о нескольких взрывах в Киеве РИА Новости: В Киеве и области 29 декабря прогремели взрывы

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Власти подтвердили удар по украинской столице. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал в Telegram-канале о нескольких взрывах, сообщило РИА «Новости».

«Несколько взрывов в столице», — написал он.

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Градоначальник предупредил о возможных перебоях электричества и водоснабжения, посоветовал зарядить телефоны и запастись водой.

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Издание «Страна.ua» рассказало о серии взрывов. Сначала ПВО сработала на границе Киевской и Черниговской областей, затем ракета пролетела в направлении города Бровары. Под Киевом сбили ракету, громкие хлопки услышали в центре и на левобережной части столицы. По данным журналистов, обломки ракеты упали на дом в Дарницком районе и стоящий рядом автомобиль.

Воздушные силы Украины рассказали в Telegram-канале, что атаку устроили с разных направлений при помощи крылатых ракет воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Система ПВО сработала по всей стране.