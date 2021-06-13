США потеряли порядка 400 миллиардов долларов из-за поддельных заявлений на пособия по безработице. Как сообщил Insider со ссылкой на экспертов в сфере борьбы с мошенничеством, большая часть денег осела в руках преступников из России, Нигерии и Китая.

Руководитель компании ID.me Блэйк Холл заявил изданию, что средства похищались с помощью фальшивых заявлений на пособия по безработице. Для того чтобы получать пособия, следует из данных Insider, злоумышленники зачастую воруют чужие личные данные, с их помощью они через посредников снимают деньги в банкомате. После этого, как указало издание, переправляют деньги за рубеж.

Из США вывели по меньшей мере 70% похищенных средств, утверждает глава компании LexisNexis Risk Solutions Хэйвуд Талков. По его словам, преступные группы, причастные к хищениям, «определенно действуют при поддержке правительства». При этом свое предположение эксперт ничем не обосновал.

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл в апреле рассказал телеканалу CBS, что в стране ожидается уверенный рост американской экономики. По его словам, в стране улучшаются экономические перспективы, а также вскоре уровень безработицы снизится с 6% до 4%. При этом ФРС США собирается продолжать поддержку экономической сферы, пока она не будет полностью восстановлена.