Власти США сообщили, что ожидают роста экономики в 2021 году

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл рассказал телеканалу CBS, что в стране ожидается уверенный рост американской экономики, написала газета «Известия».

По его словам, в стране улучшаются экономические перспективы, а также вскоре уровень безработицы снизится с 6% до 4%.

«Мы, специалисты по экономическим прогнозам частного сектора, видим уверенный рост американской экономики и увеличение рабочих мест, которые начинаются прямо сейчас. Так, экспертами ФРС прогнозируется прирост в районе 6% или 7% в 2021 году», — подчеркнул Пауэлл.

ФРС США собирается продолжать поддержку экономической сферы, пока она не будет полностью восстановлена.