Экономист назвал причину, по которой возможно стабилизировать цены на газ в Европе

Экономист Алексей Коренев заявил, что цены на газ в Европе смогут стабилизироваться до 600-800 долларов, если страны Евросоюза согласятся на адекватное взаимодействие с «Газпромом». По его словам, ЕС должен пересмотреть политику долгосрочных контрактов. Об этом написала Lenta.ru.

Как отметили представители «Газпрома», компания уже использовала все свои возможности по реализации газа и дополнительных объемов у нее нет.

«Если ЕС пойдет навстречу, цены стабилизируются довольно быстро. Конечно, прежними, в пределах 250-270 долларов они уже не станут, но вполне могут остановиться в пределах 600-800 долларов. Так что, как только наметится улучшение в отношениях, инвесторы отреагируют и биржевые цены упадут», — сообщил специалист.

По его словам, сейчас Европа надеется исключительно на теплую зиму. В этом случае ей хватит имеющихся запасов.

Ранее сообщалось, что первая нитка газопровода «Северный поток — 2» уже заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются. Начало поставок зависит от решения европейских регуляторов.