Эксперты МАГАТЭ оценят безопасность на Чернобыльской АЭС | 360°

Мир 28 октября 2022, 02:23 Эксперты МАГАТЭ оценят безопасность на Чернобыльской АЭС Гендиректор Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ оценят безопасность на Чернобыльской АЭС РИА "Новости"

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Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) отправит экспертов на Чернобыльскую АЭС для оценки безопасности. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы пошлем туда экспертов в ближайшие пару недель, чтобы оценить там ситуацию с безопасностью», — заявил Гросси.

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Также звучали сведения о том, что электростанцию могут использовать в провокации с применением «грязной бомбой».

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«Мы не видели такого», — отметил генеральный директор.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщал, что специалисты МАГАТЭ планируют проверить предупреждение о подготовке украинскими властями провокации с «грязной бомбой». Делегация приедет в Киев и город Желтые Воды, где располагается комбинат по производству урана. Как подчеркивал Ульянов, быстрых результатов инспекции ждать не стоит.

Гросси уточнял, что эксперты агентства посетят два ядерных объекта на территории Украины. Они будут искать доказательства любой неофициальной ядерной деятельности.