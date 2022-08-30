Миссия МАГАТЭ прибыла в Киев, сообщил американский телеканал CNN. Специалисты организации должны будут посетить территорию Запорожской АЭС. Ранее о том, что приезд делегации состоится уже сегодня, сообщил МИД Украины.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии вылетели в Киев из Вены. К работе на ЗАЭС они должны приступить в скором времени, уточнили в ведомстве.

Делегацию МАГАТЭ возглавил директор агентства Рафаэль Гросси. Целью миссии он назвал обеспечение безопасности и сохранности крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы.

Власти Запорожской области ранее сообщили о том, что готовы предоставить экспертам организации доказательства обстрелов территории станции со стороны ВСУ.

Сегодня власти Энергодара сообщили, что в результате нового обстрела ЗАЭС произошли два взрыва рядом с хранилищем отработанного топлива. Накануне украинский снаряд попал в крышу спецкорпуса, где хранится свежее топливо для реакторов.