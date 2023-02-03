Мир 03 февраля 2023, 07:06 Перепроданное с Украины западное вооружение отправили в Африку SCMP: поставленное Украине западное вооружение распродали на черном рынке РИА «Новости»

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Часть поставленного Украине западного вооружения попала на черный рынок, а затем — в нестабильные регионы, вроде Африки. Продоложение военной помощи киевскому режиму грозит затягиванием конфликтов по всему миру, предупредила доктор наук в области изучения мира и конфликтов, обозреватель South China Morning Post Мариам Шах.

«Нельзя игнорировать возможность того, что оружие, предназначенное для Украины, может быть перенаправлено и попасть на черный рынок в руки преступников», — написала она.

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Во время очередной встречи на американской авиабазе в Германии страны НАТО согласовали новые поставки вооружения. Однако высокий представитель ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу предупредил Совбез об опасности его перепродажи, а постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что оно попало в руки террористов в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари сказал, что конфликт на Украине приведет к притоку боевиков и оружия в район озера Чад.

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Автор статьи предложила ввести процедуру всеобъемлющего контроля над поставками, а еще лучше — остановить столкновение на Украине мирным путем. Политика накачивания киевского режима вооружением, предупредила Мариам Шах, приведет к дальнейшим человеческим жертвам и разрушениям, сделает конфликт таким же затяжным, как в Сирии, Афганистане и Ливии.