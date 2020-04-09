Эксперт: разговорами о транзите газа Украина пугает европейцев

Киев заявил, что готов к «нулевому транзиту» российского газа из-за «Северного потока — 2». Аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков в беседе с «360» пояснил, что Украина таким способом просто хочет привлечь к себе внимание.

Останавливать транзит голубого топлива украинские власти не хотят. Наоборот, у Киева есть желание «осуществлять его как можно дольше и в больших объемах». Страна получает за это деньги, а европейцев пытается просто напугать.

«Они стремятся напугать европейцев и американцев тем, что „Газпром“, когда достроит „Северный поток — 2“, якобы моментально остановит транзит газа через Украину, нарушив все обязательства. И плохо якобы будет всем», — пояснил Юшков.

Эксперт заметил, что все свои контрактные обязательства с «Нафтогазом» в «Газпроме» выполняют. С этой точки зрения неважно, качает российская компания газ или нет, — все равно деньги, как предписывают документы, придется отдать.

Сейчас странам не до усиления санкционного давления. Обстановка в мире напряженная — коронавирус и экономический кризис дают о себе знать. Юшков допустил, что в сложившейся ситуации Украина «пытается напомнить миру в прошлой риторике, что „Северный поток — 2“ чуть ли не главная мировая угроза». Правда, непонятно почему.

«Думаю, ни одна страна не станет разрывать соглашение, так как за этим последуют претензии и выплаты», — подытожил эксперт.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон ранее заявил, что Киев до сих пор выступает против строительства газопровода и надеется на поддержку США и Европы в этом вопросе.