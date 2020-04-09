Украинские газовики заявили, что готовы отказаться от российского газа

На Украине готовы к тому, что ситуация с «Северным потоком — 2» будет развиваться по худшему сценарию. «Нулевой транзит» газа не станет для страны неожиданностью. Противостоять строительству газопровода Киев не прекращал.

Украинская сторона рассчитывает, что проект «Северный поток — 2» не завершат до 2021 года. Об этом в интервью порталу Liga.net рассказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«К нулевому транзиту мы готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию», — заметил он.

Макогон добавил, что в Киеве по-прежнему противодействуют строительству «Северного потока — 2». Украина рассчитывает, что США и страны Европы поддержат ее в этом вопросе.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Планировалось, что его строительство завершат в конце 2019 года. Дания долго не давала разрешение на то, чтобы маршрут проходил через ее территориальные воды. По этой причине процесс затянулся.

Кроме того, в конце 2019-го США ввели санкции против возможных участников проекта. Сдачу «Северного потока — 2» перенесли на 2020–2021 годы. Против строительства газопровода выступают Украина, США и некоторые европейские страны.