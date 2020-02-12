Эксперт предложил сбить спутники США, чтобы помешать сбору развединформации над Россией
По информации ИА Nation News, Бредихин заметил, что Штаты беспокоит траектория движения российских спутников. Он предположил, что ВКС России лишь помешали попытке собрать секретную информацию.
«Один раз сбить — второй не полезут, так как слишком затратно запускать спутники. Надо подумать о системах сбивания спутников — они, наверное, уже есть, надо просто чаще их активизировать», — подчеркнул эксперт.
По мнению специалиста, провокации американской стороны будут учащаться из-за предстоящих президентских выборов. Он добавил, что необходимо разработать проект космической станции для защиты суверенитета России. Это особенно важно в связи с выходом некоторых стран из договоров о безопасности в космосе.
Ранее верховный главнокомандующий НАТО генерал Андре Ланата посчитал, что спутники РФ несут опасность для государств Запада.