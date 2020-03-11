Эксперт пояснил решение Саудовской Аравии повысить добычу нефти

«Саудиты просто продавливают Россию на возобновление сделки ОПЕК+. Они не блефуют, это надо понимать. Такая вероятность более чем высокая, и для России ничего хорошего здесь нет. Нефть упадет очень низко, возможно, какое-то время задержится ниже 40 долларов», — подчеркнул Авакян.

Эксперт уточнил, что мировой рынок страдает от избытка нефти, так как предложений больше, чем спроса.

«Профицит нефти на рынке в четыре — пять миллионов баррелей — что-то близкое к катастрофе. Ни о какой более или менее приемлемой стоимости нефти в ближайшие годы говорить не приходится. Тут уж кто первый зажмурится», — пояснил Авакян.

По словам экономиста, спрогнозировать дальнейшее падение нефти трудно. Ее добыча останется рентабельной при стоимости порядка 40 долларов. Однако Саудовская Аравия и Россия планируют убрать конкурентов из игры.

Ранее стали известны факторы, которые повлияют на стоимость нефти после конца сделки ОПЕК+.