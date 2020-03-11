Названы факторы, которые определят цены на нефть после конца сделки ОПЕК+

Срок сделки ОПЕК+ истечет в апреле. С этого момента цены на нефть будут меняться в зависимости от множества факторов. Свою роль сыграют коронавирус и политика Москвы и Эр-Рияда.

Эксперт Института Ближнего Востока в Вашингтоне Рауф Маммадов назвал нефть геополитическим продуктом. И траектория цен меняется из-за любых ключевых событий. Его слова процитировало РИА ФАН.

«Если все условия останутся прежними, то уровень снижения цены будет определяться рядом факторов», — заметил Маммадов. По его мнению, в расчет нужно брать фактические показатели по добыче и спросу этого ресурса, а также развитие ситуации с коронавирусом.

Судьба нефтяного рынка зависит в том числе и от того, как поступят в Москве и Эр-Рияде после кризиса. Эксперт подчеркнул, что обе стороны обладают внушительными национальными резервами. Единственная проблема в том, что продолжительность нестабильного периода рассчитать довольно сложно.

«Всегда есть другие внутренние и международные события, которые происходят параллельно», — напомнил Маммадов.

Устойчивость обеих стран непросто оценить, но и Россия, и Саудовская Аравия «ощутят негативное воздействие кризиса с учетом их зависимости от нефтяных доходов».

В двух российских министерствах пришли к выводу, что после обвала нефти цены на бензин существенно не изменятся. Сейчас стоимость «черного золота» постепенно начала увеличиваться после падения.