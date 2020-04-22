Эксперт ООН предрек миру голод «библейских масштабов» из-за коронавируса

Человечеству грозит массовый голод из-за пандемии коронавируса. Чтобы его избежать, необходимо обеспечить миру продовольственную безопасность. Проблемы могут начаться уже через несколько месяцев.

Прогноз на ближайшую перспективу озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Его мнение опубликовано на сайте организации.

«Если не подготовиться и не начать действовать прямо сейчас, <...> то уже через несколько месяцев мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов», — заметил Бизли.

Чтобы избежать подобного сценария, он предложил ряд мер. В том числе, все участники боевых действий не должны препятствовать поставкам гуманитарной помощи и предоставить к ней полный доступ для нуждающихся. Для перемещения гуманитарных грузов по всему миру требуется создать сеть логистических центров, на что уйдет порядка 350 миллионов долларов.

«Нам, прежде всего, нужен мир», — подчеркнул глава ВПП.

Важную роль сыграют системы раннего предупреждения. По словам Бизли, важно не допустить дефицит финансирования и перебои в торговле. Катастрофой может стать потеря доступа к голодающему населению.

Бизли напомнил, что время не играет человечеству на руку. Действовать он призвал быстро и мудро.

О возможном голоде во многих странах еще в конце марта предупреждали эксперты ООН. Они заметили, что продукты подорожают, а из магазинов исчезнут фрукты и овощи.