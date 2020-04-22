Эксперт ООН предрек миру голод «библейских масштабов» из-за коронавируса
Прогноз на ближайшую перспективу озвучил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли. Его мнение опубликовано на сайте организации.
«Если не подготовиться и не начать действовать прямо сейчас, <...> то уже через несколько месяцев мы можем столкнуться с голодом библейских масштабов», — заметил Бизли.
Чтобы избежать подобного сценария, он предложил ряд мер. В том числе, все участники боевых действий не должны препятствовать поставкам гуманитарной помощи и предоставить к ней полный доступ для нуждающихся. Для перемещения гуманитарных грузов по всему миру требуется создать сеть логистических центров, на что уйдет порядка 350 миллионов долларов.
«Нам, прежде всего, нужен мир», — подчеркнул глава ВПП.
Важную роль сыграют системы раннего предупреждения. По словам Бизли, важно не допустить дефицит финансирования и перебои в торговле. Катастрофой может стать потеря доступа к голодающему населению.
Бизли напомнил, что время не играет человечеству на руку. Действовать он призвал быстро и мудро.
О возможном голоде во многих странах еще в конце марта предупреждали эксперты ООН. Они заметили, что продукты подорожают, а из магазинов исчезнут фрукты и овощи.