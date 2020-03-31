Представитель ООН рассказал, что во многих странах может начаться голод

По его мнению, основные причины вероятного голода — это проблема с логистикой и нехватка рабочих рук. Многие европейские страны не смогут собрать урожай этой весной, так как закрыты границы. Обычно этим занимаются граждане стран СНГ, теперь рабочей силы не хватает.

Также некоторые страны могут ограничить экспорт товаров. Казахстан уже запретил экспорт пшеничной муки, будучи одним из крупнейших экспортеров. Ограничен вывоз лука, картофеля, моркови, гречневой крупы. Вьетнам частично приостановил экспорт риса.

«Торговые барьеры ухудшат ситуацию. Нас ждет продовольственный кризис», — считает Тореро.

Про его мнению, в результате кризиса сильно вырастут цены на продовольствие, это будет заметно уже в начале лета, а дальше все будет только усугубляться. Необходимо срочно пересматривать логистику.