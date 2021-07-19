Эксперт из ФРГ призвал Россию и Германию взаимно признать антиковидные вакцины

В Германии некоторые бизнесмены привились одновременно немецким и российским препаратом, чтобы свободно передвигаться между странами. Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью «Известиям» отметил, что проще было бы взаимно признать вакцины двух стран.

По его словам, мировому сообществу нужно обратить внимание, что вирусу безразлично гражданство человека. Было бы хорошо, если бы Евросоюз признал «Спутника V», а Россия сделала то же самое для иностранных вакцин. Шепп отметил, что в германском бизнесе ждут этого события.

«Вирус атакует и русских, и немцев, его не интересует гражданство, поэтому методы борьбы с COVID-19 должны быть более глобальными. Поэтому необходимо взаимное признание эффективных вакцин», — сказал он.

Шепп подчеркнул, что одна и та же цель сейчас стоит перед властями всех стран. Им нужно придумать меры, которые помогут и вернуться к нормальной жизни, и сберечь здоровье граждан.

Сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 67 странах. В том числе, в Аргентине, Сербии, Венгрии, Мексике и других. По данным из этих государств, препарат признают одним из самых безопасных и эффективных.

В российском Минздраве сообщили, что планируют скоро начать переговоры по коронавирусу с европейскими коллегами. Обсуждаться будет именно возможность взаимного признания вакцин.