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    19 июля 2021, 02:04

    Эксперт из ФРГ призвал Россию и Германию взаимно признать антиковидные вакцины

    Ирэна Колесова

    В Германии некоторые бизнесмены привились одновременно немецким и российским препаратом, чтобы свободно передвигаться между странами. Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп в интервью «Известиям» отметил, что проще было бы взаимно признать вакцины двух стран.

    Эксперт из ФРГ призвал Россию и Германию взаимно признать антиковидные вакцины

    По его словам, мировому сообществу нужно обратить внимание, что вирусу безразлично гражданство человека. Было бы хорошо, если бы Евросоюз признал «Спутника V», а Россия сделала то же самое для иностранных вакцин. Шепп отметил, что в германском бизнесе ждут этого события.

    «Вирус атакует и русских, и немцев, его не интересует гражданство, поэтому методы борьбы с COVID-19 должны быть более глобальными. Поэтому необходимо взаимное признание эффективных вакцин», — сказал он.

    Шепп подчеркнул, что одна и та же цель сейчас стоит перед властями всех стран. Им нужно придумать меры, которые помогут и вернуться к нормальной жизни, и сберечь здоровье граждан.

    Сейчас вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 67 странах. В том числе, в Аргентине, Сербии, Венгрии, Мексике и других. По данным из этих государств, препарат признают одним из самых безопасных и эффективных.

    В российском Минздраве сообщили, что планируют скоро начать переговоры по коронавирусу с европейскими коллегами. Обсуждаться будет именно возможность взаимного признания вакцин.