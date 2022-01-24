Экс-советница Рейгана получила российский паспорт

Писательница, экс-советник 40-го президента США Рональда Рейгана по делам СССР Сюзанна Масси получила паспорт РФ. Об этом ее полномочный представитель в РФ Балтазар Шальденбранд сообщил ТАСС.

Церемония прошла в здании администрации президента РФ на Старой площади в Москве. Российский паспорт Масси вручил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Новоиспеченная россиянка поблагодарила Ушакова, с которым часто общалась в 1998–2008 годах, когда тот работал послом России в США. Масси сказала, что Ушаков был успешным и популярным.

Экс-советник Рейгана отметила, что получить российское гражданство для нее очень важно, чтобы продолжить работу над новой книгой о России, которая станет уже седьмой по счету.

Масси впервые изъявила желание вступить в гражданство РФ в мае прошлого года. Она говорила, что для нее будет честью, если российский лидер Владимир Путин предоставит ей такую возможность. И уже в декабре президент подписал указ.

Сюзанна Масси являлась неформальным советником Рейгана по вопросам СССР в 1980-е годы. Мировую славу ей принесла книга «Земля Жар-птицы. Краса былой России».