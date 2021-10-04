Экс-советница Белого дома поделилась воспоминаниями об эффектной переводчице Путина

Бывшая сотрудница Совета национальной безопасности США Фиона Хилл поделилась своими воспоминаниями о том, как видела очень привлекательную переводчицу у российского президента Владимира Путина. Хилл утверждает, что делегация из РФ якобы заявила девушку в самый последний момент.

В интервью телеканалу ABC Хилл, которая на тот момент курировала российское направление, рассказала, что у лидера РФ была потрясающая брюнетка-переводчица. Хилл считает, что якобы Путин специально выбрал настолько эффектную сотрудницу, чтобы отвлечь своего собеседника Дональда Трампа. Все происходило во время встречи лидеров двух стран, которая состоялась в Японии в 2019 году на полях саммита стран G20.

«Мы знаем, что так оно и было, потому что переводчиком на эту конкретную встречу в списке был заявлен кто-то другой, мужчина, и в самую последнюю минуту русские произвели замену на другую переводчицу. Отчасти, как мне кажется, из-за того, что президент Трамп пригласил Иванку, свою дочь, а также Стефани, для которой это были первые дни в новом качестве, меня и другую переводчицу — тоже женщину», — сказала Хилл.

Хилл отметила, что заявленная в последний момент девушка оказалась действительно хорошим профессионалом в деле перевода. Но все равно она уверена, что именно на внешности переводчицы был сделан основной акцент. Хилл уверяет, что российский президент лично представил девушку Дональду Трампу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что подбором переводчиков на подобные мероприятия на высшем уровне занимается исключительно МИД РФ. Глава государства, по словам Пескова, никак не задействован в этом процессе.