Российские дипломаты с иронией отреагировали на новость о красивой переводчице Путина для Трампа

В МИД РФ отреагировали на заявление бывшего секретаря Белого дома Стефани Гришэм по поводу красивой переводчицы на встрече президента России Владимира Путина с экс-главой США Дональдом Трампом. Дипломаты с иронией заметили, что теперь им понятны мысли американцев.

Ситуацию для РИА «Новости» прокомментировал источник в российском Министерстве иностранных дел.

«Теперь мы знаем, о чем думают члены делегаций США на переговорах с русскими», — подчеркнул собеседник агентства.

В своей книге Гришэм рассказала, как на встрече глав государств переводчица привлекла внимание советника Фионы Хилл. Та сочла девушку привлекательной и отметила ее потрясающую фигуру. Хилл решила, что Путин взял с собой симпатичную сотрудницу специально — чтобы отвлечь Трампа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что переводчиков на международные встречи выбирают в МИД РФ.