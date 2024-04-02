Мир 02 апреля 2024, 14:01 Экс-советника офиса Зеленского задержали по подозрению в краже 2,5 миллиона долларов Экс-советника офиса Зеленского задержали по делу о хищении в «Укржелдороге» Официальный сайт президента Украины

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Группу во главе с бывшим советником офиса президента Владимира Зеленского задержали по подозрению в присвоении 2,5 миллиона долларов при закупке трансформаторов. Об этом сообщили в пресс-службе специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

По данным следствия, группу организовали в 2021 году. Она осуществляла контроль над денежными средствами «Украинской железной дороги». Злоумышленники закупали трансформаторы у производителя, которым частично владели юрлица в России. Оборудование перепродавали «Украинской железной дороге» по вдвое завышенной цене.

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Против задержанных возбудили уголовное дело по статье «присвоение и растрата имущества путем злоупотребления служебным положением». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее в Белоруссии задержали местных жителей, завербованных украинскими спецслужбами. Их заподозрили в переправке взрывчатки с Украины в Белоруссию.