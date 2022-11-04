Экс-советник ЦРУ заявил, что западные СМИ перевирают слова Путина | 360°

Мир 04 ноября 2022, 22:49 Экс-советник ЦРУ заявил, что западные СМИ перевирают слова Путина Экс-советник ЦРУ Рикардс заявил, что западные СМИ лгут про президента Путина РИА "Новости"

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Спецслужбы США и Великобритании неверно интерпретируют слова российского лидера Владимира Путина, которые затем тиражируют западные СМИ. Об этом написал бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для издания Daily Reckoning.

«Американские элиты утверждают, что Путин угрожал применить тактическое оружие на Украине. Это ложь. Путин никогда такого не говорил», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, на Западе начали «психологическую операцию», исказив слова президента России об оружии массового поражения. Кроме того, СМИ стали приписывать России планы использовать «грязную бомбу».

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Рикардс добавил, что дезинформация чаще всего попадает в газеты Washington Post и New York Times, а также распространяется на телеканале NBC News. Ее источниками являются сотрудники ЦРУ и МИ-6.

Ранее Владимир Путин назвал бредом слова о том, что Украина якобы освободила Европу от нацизма во время Второй мировой войны. Глава государства призвал отсекать подобную недостоверную информацию.